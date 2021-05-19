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Происшествия19 мая 2021 16:15

В Тверской области экс-руководитель МУПа выписал себе премий на 281 тысячу рублей

Нарушителя задержали удомельские полицейские
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области экс-руководитель МУПа безосновательно выписывал себе крупные премии.

В Тверской области экс-руководитель МУПа безосновательно выписывал себе крупные премии.

Фото: Валерий РОМАНОВ

Сотрудники Удомельского отдела МВД выяснили, что бывший руководитель одного из городских муниципальных предприятий присваивал денежные средства. Пока занимал директорскую должность, он безосновательно выписывал себе крупные премии. Так продолжалось несколько месяцев.

Общая сумма «бонусов» составила 281 тысячу рублей.

Возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Идёт расследование.

Криминал