В Калининском районе Тверской области высадили молодые ели

В Тверской области высадят 6 млн елей Фото: ПТО

19 мая в рамках Регионального дня посадки леса в деревне Савино Калининского района высадили сеянцы ели. Участие в акции принял губернатор Игорь Руденя вместе с кадетами профильного класса «Лесное и лесопарковое хозяйство» школы №16, студентами биологического факультета ТГУ, работниками Тверского лесничества, «ЛПЦ-Тверьлес».

- Акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам, – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также осмотрел лесохозяйственную технику, закупленную по национальному проекту «Экология».

До 25 мая во всех муниципальных образованиях регионабудет вестись озеленение, благоустройство скверов и парков, создание памятных аллей, посадка молодых деревьев в лесах. Планируется посадить 6 млн хвойников на площади 1 050 га, заложить аллеи и скверы на площади около 1 га.