В Тверском суворовском училище назначены новые руководители. Пока исполняющие обязанности. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 19 мая исполняющим обязанности начальника училища назначили Андрея Панова, а исполняющим обязанности заместителя начальника училища по воспитательной работе стала Светлана Потапчук. Андрей Евгеньевич до этого был заместителем начальника училища по учебной работе, а Светлана Анатольевна работает в суворовском с 2011 года. До нынешнего назначения она была заведующей отделом воспитательной работы.

Напомним, с 2017 по май 2021 года училище возглавлял полковник запаса Владимир Ляхов. Заслуженный военный лётчик РФ, лётчик-снайпер, мастер спорта СССР по самолётному спорту, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества.

Исполняющий обязанности руководителя суворовского училища Андрей Панов родился в Кашине. В 1984 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 2009 году прошёл переподготовку в Тверской военной академии имени Жукова по специальности «Педагогика высшей школы». В 2010 продолжил обучение педагогике, а затем менеджменту в ТвГУ.

Проходил службу в Тверском суворовском училище на различных должностях. Ветеран военной службы. Имеет восемь ведомственных наград Министерства обороны РФ. Подполковник запаса. Руководитель высшей категории. Почётный работник общего образования России. Общий стаж работы – 34 года.