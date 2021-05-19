На предприятии в Твери электрослесарь умер от алкогольного отравления

Сотрудник умер на рабочем месте Фото: Иван ВИСЛОВ

Несчастный случай произошел на одном из коммунальных предприятий Твери. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда умер на рабочем месте от отравления алкоголем. Расследованием занималась Государственная инспекция труда по Тверской области.

Ведомством при проверке установлено, что на предприятии не организован достаточный контроль за соблюдением трудовой дисциплины сотрудника, работник пришел в состоянии алкогольного опьянения, не прошел медосвидетельствование.

- Нахождение на рабочем месте работника в состоянии алкогольного опьянения создало угрозу его здоровью и жизни. Вышеуказанное нарушение поспособствовало несчастному случаю на производстве, - сообщает источник.

За нарушение трудового законодательства в сфере охраны труда юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.