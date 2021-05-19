График отключения воды с 24 мая в Твери

Без горячей воды останутся жители Сахарово и части Московского района
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях.
С 24 мая по 7 июня горячей воды в Твери не будет по адресам:
ВК Сахарово
ВАСИЛЕВСКОГО ул. 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5(СХА), 7(СХА), 8(профилакторий), 9, 10, 11, 12, 13(ДК), 14, 16, 16а (МБДОУ №165), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;
ГОРЮТИНО 1(школа), 80;
Полевая ул. 1, 4, 6;
САДОВАЯ ул. 4, 5, 5а, 6(СХА), 7, 8, 9, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 23(М-н), 25;
ШКОЛЬНАЯ ул. гаражи(гаражи), ФОК(ФОК), 2, 3, 4, 5(СХА), 6, 8(СХА), 9, 11.
ВК Керамический завод
КЕРАМИЧЕСКИЙ З-Д 5; МОСКОВСКОЕ Ш. д. 35.
Напомним, что плановые отключения начались с 17 мая и продлятся до 17 сентября.
На время проведения работ водителей просят соблюдать осторожность и не парковать автомобили на люках тепловых камер. О провалах грунта и выбросах воды на поверхность сообщайте по телефонам: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру: (4822) 34-87-07.