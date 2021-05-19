График отключения воды с 24 мая в Твери

Без горячей воды останутся жители Сахарово и части Московского района Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях.

С 24 мая по 7 июня горячей воды в Твери не будет по адресам:

ВК Сахарово

ВАСИЛЕВСКОГО ул. 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5(СХА), 7(СХА), 8(профилакторий), 9, 10, 11, 12, 13(ДК), 14, 16, 16а (МБДОУ №165), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

ГОРЮТИНО 1(школа), 80;

Полевая ул. 1, 4, 6;

САДОВАЯ ул. 4, 5, 5а, 6(СХА), 7, 8, 9, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 23(М-н), 25;

ШКОЛЬНАЯ ул. гаражи(гаражи), ФОК(ФОК), 2, 3, 4, 5(СХА), 6, 8(СХА), 9, 11.

ВК Керамический завод

КЕРАМИЧЕСКИЙ З-Д 5; МОСКОВСКОЕ Ш. д. 35.

Напомним, что плановые отключения начались с 17 мая и продлятся до 17 сентября.

На время проведения работ водителей просят соблюдать осторожность и не парковать автомобили на люках тепловых камер. О провалах грунта и выбросах воды на поверхность сообщайте по телефонам: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру: (4822) 34-87-07.