В Твери следователи проводят проверку по поводу игр детей у разрытой ямы, оставленной коммунальщиками. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Областной Следственный комитет проводит проверку по поводу ямы, которая находится около одного из домов на проспекте Победы в Твери. В этом месте коммунальные службы проводили ремонт сетей, и осталась разрытая земля. Выяснилось, что неподалёку играют дети, рискуя покалечиться.

Следователи выясняют – есть ли в этом случае какое-то нарушение. В пресс-службе Администрации Твери оперативно дали комментарий по поводу сложившейся ситуации.

– Компания «Газпром межрегионгаз Тверь» проводит аварийные работы по адресу проспект Победы, дом №76. По сообщению ресурсоснабжающей организации, ограждение частично было нарушено, но его оперативно восстановят. Ситуация находится на контроле администрации Московского района, – сообщили в отделе Горадминистрации, отвечающем за связи с общественностью.