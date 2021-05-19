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Происшествия19 мая 2021 11:40

Ветер усилился в Тверской области до 20 метров в секунду

О непогоде предупреждает МЧС
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области усилился ветер

В Тверской области усилился ветер

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

19 мая жителей Тверской области МЧС предупредило об усилении юго-восточного ветра. В течение дня отдельные порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Днем в среду ожидается жаркая погода до +28 градусов с локальными грозами и дождями. Ночью +11... +16. В четверг, 20 мая, станет прохладнее +23. Вероятность гроз и дождей сохраняется.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при усилении ветра: не прятаться за рекламными щитами, остановками общественного транспорта, не стоять и не ставить машины под деревьями, не подходить к оборванным проводам.

Будьте внимательны и осторожны!

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