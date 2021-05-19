В Твери рассматривают апелляцию участника смертельного ДТП Эмиля Байрамова, которого приговорили к сроку в колонии-поселении. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверской областной суд будет рассматривать апелляцию Эмиля Байрамова, который был одним из участников аварии 3 февраля 2020 года около Театра кукол в Твери. Напомним, в том ДТП второй водитель погиб и пять человек получили травмы. 1 марта Центральный районный суд приговорил Байрамова к 6,5 годам в колонии-поселении.

Из срока вычитается время, проведённое фигурантом дела в СИЗО. Также он на три года лишён водительских прав. Адвокат со своим подзащитным решили обжаловать решение служителей Фемиды.

Согласно материалам дела, 3 февраля 2020 года на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы столкнулись Kia Stinger, за рулём которого был Эмиль Байрамов, и Volkswagen Polo, в котором ехал Игорь Каравашкин. Он позже скончался в больнице. Кроме того, от сильного удара машины вылетели на тротуар, и пять пешеходов получили различные травмы.

Байрамов мчался на скорости 104 км/ч, а в его крови нашли следы наркотического вещества. Подсудимый выплатил дочери погибшего Валерии Каравашкиной 1,6 миллиона рублей и денежные компенсации другим пострадавшим.

Теперь суд, рассмотрев апелляцию, может изменить приговор. Не исключено, что и в худшую для обвиняемого сторону.