В Тверской области чиновник заплатит штраф за несвоевременное рассмотрение жалобы жителя

Чиновник оштрафован на 5000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру обратился житель Калининского района Тверской области и сообщил, что в январе 2021 года направил в местную администрацию обращение по вопросу утверждения схемы земельного участка, но в установленный срок оно не рассмотрено.

После вынесения главе администрации района представления прокуратуры утверждена схема расположения земельного участка, заявитель о результатах рассмотрения обращения уведомлен.

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мировым судьей чиновник привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.