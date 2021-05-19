В Тверской области чиновник заплатит штраф за несвоевременное рассмотрение жалобы жителя

Чиновник оштрафован на 5000 рублей
Фото: Валерий РОМАНОВ
В прокуратуру обратился житель Калининского района Тверской области и сообщил, что в январе 2021 года направил в местную администрацию обращение по вопросу утверждения схемы земельного участка, но в установленный срок оно не рассмотрено.
После вынесения главе администрации района представления прокуратуры утверждена схема расположения земельного участка, заявитель о результатах рассмотрения обращения уведомлен.
В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мировым судьей чиновник привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.