Усадебный праздник "Сиреневое Домотканово" пройдет в Тверской области 22 мая

Домотканово было одним из любимых мест известного художника Валентина Серова Фото: Ольга ТРОФИМОВА

22 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Серова в Домотканово (деревня Красная Новь в Калининском районе) состоится Усадебный праздник "Сиреневое Домотканово". Событие проходит ежегодно в конце мая и приурочено ко времени первого посещения в 1886 году Владимиром Дервизом усадьбы.

Домотканово было одним из любимых мест известного художника, друга и однокашника Владимира Дервиза Валентина Серова. В усадьбу приезжали художники и писатели, здесь ставились музыкальные и драматические спектакли, проходили концерты и карнавалы.

На празднике "Сиреневое Домотканово" гостей ожидают костюмированное открытие, конкурс-пленэр молодых художников, концерт, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, "поэтическая беседка", "книжный шатер", катание на лошадях и, конечно, волшебный аромат цветущей сирени и прогулка на свежем воздухе.

Во время праздника будет работать буфет. Начало мероприятия в 11:00.