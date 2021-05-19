Медики санавиации Тверской области срочно вылетали в Нелидово на помощь пациентке

Помощь санавиации потребовалась пациентке из Нелидово Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

18 мая привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке из Нелидовской ЦРБ.

В 11:03 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа. Женщине оказали неотложную помощь и на вертолете транспортировали в Тверь.

Дальнейшее лечение пациентка будет проходить в областной клинической больнице.

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