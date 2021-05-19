В Тверской области в счёт долга у жителя Торопца забрали автомобиль

В Тверской области в счёт долга у жителя Торопца, взявшего кредит, забрали автомобиль. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Торопецком районном суде рассматривали дело в отношении жителя райцентра, который взял потребительский кредит на сумму 592 390 рублей под 23 % годовых на пять лет. Деньги мужчина брал под залог автомобиля. Предметом разбирательств стала задолженность заёмщика в размере 678 948 рублей 1 копейка.

Суд выяснил, что потребитель услуг сам подписал кредитный договор. Нет доказательств, что его обману или заставили подписать бумаги под давлением.

Требования банка удовлетворили. В счёт погашения долга у ответчика забрали оставленный в качестве залога автомобиль. Теперь его продадут на торгах.