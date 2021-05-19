ФК «Тверь» забил три безответных мяча в жарком домашнем матче

ФК «Тверь» забил три безответных мяча ФК «Луки-Энергия». Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

18 мая ФК «Тверь» сыграл с ФК «Луки-Энергия» из Великих Лук под палящим солнцем на стадионе «Юность» в Твери. Из-за аномальной жары в +31, которая установилась в этот день в областном центре, в середина каждого тайма было по одной остановке. Хозяевам поля удалось навязать гостям свою игру.

В первом тайме бомбардир «Твери» Игорь Турсунов делал два подхода к воротам соперников. Второй увенчался успехом. В конце первого игрового периода тверичанин с острого угла забил гол (девятый для него в сезоне).

Во втором тайме у команды из Псковской области был шанс сравнять счёт, но они не смогли им воспользоваться. Тверичане забили ещё два гола. Отличились Иван Козлов и Дмитрий Ращупкин. Итог – 3:0.

В этом матче, как сообщает пресс-служба ФК «Тверь», дебютировал воспитанник тверской футбольной школы Данила Ананько. Он тренировался в команде с первых дней её существования.

На сегодняшний день тверская команда находится на четвёртой строчке турнирной таблицы.