Главный судья Тверской области отчитался о своих доходах за 2020 год в налоговой декларации. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте Тверского областного суда опубликовали декларации о доходах судей, работающих в регионе. В частности, у председателя суда Александра Карташова за 2020 год в декларации значится доход в 4 461 004 рублей 36 копеек (в 2019-м была сумма в 4 465 343 рублей 6 копеек). Сумма уменьшилась на 4 338 рубле 70 копеек.

Недвижимости в собственности у него, как и в прошлой декларации нет. В пользовании – квартира площадью 164,7 квадратного метра, а также место под автомобиль – 15,1 квадратного метра.

У супруги председателя суда в документах за 2020 год значится доход на сумму 1 438 716 рублей 18 копеек (в 2019-м был 1 383 851 рублей 49 копеек). Сумма увеличилась на 54 864 рублей 69 копеек.

У жены судьи всё также в собственности участок под ИЖС площадью 1500 квадратных метров и дом площадью 250 квадратных метров. Использует она квартиру и место для машины, которые находятся в совместном владении с мужем.

Машина у неё по-прежнему Lexus RX 200 T.