Старую мусорную свалку под Тверью начнут рекультивировать этим летом

Рекультивация полигона ТБО будет вестись в рамках нацпроекта «Экология» и продлится до 2023 года. Фото: Управление Росприроднадзора по Тверской области

Готова проектная документация для рекультивации свалки на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. Этот полигон ТБО был закрыт в 2018 году. Работы планируется начать летом. Об этом объявлено 18 мая на заседании регионального правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Рекультивация полигона ТБО будет вестись в рамках нацпроекта «Экология» и продлится до 2023 года.

Как сообщает областное правительство, общая площадь восстановленных земель составит 18,7 га.

Процесс рекультивации проводится в два этапа. На первом формируют откосы, делают планировку, обустраивают защитный экран на поверхности свалки, системы сбора и отвода биогаза и фильтрата. на втором вносят удобрения, засаживают местность травой.

Рекультивация считается завершенной, если растительностью зарастает не менее 80% площади бывшей свалки.

Напомним, что ранее правительство региона также сообщало о планах по ликвидации свалок в Кимрах, Нелидове, Бологом, Фирове, Краснохолмском муниципальном округе.