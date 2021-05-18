В Тверской области 18 мая выявили 73 случая коронавируса

В Тверской области выявлено еще 73 случая коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 41 178 случаев заражения COVID-19. За сутки 18 мая заразились 73 человека.

Выздоровели 38 712 жителей региона (+48 за сутки).

Изолированы 1499 больных (+13).

Умерли 967 человека (+3).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 358 заболевших (+13 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2978 (+11),

Ржев - 2266 (+8),

Вышневолоцкий городской округ - 2189 (+1),

Калининский район - 1707 (+1),

Торжок - 1622 (0),

Кимры - 1622 (+1),

Бологовский район - 1044(0).

Прививку от коронавируса сделали 121 204 жителя Тверской области, за последние сутки - 843 человека.

За весь период в регионе проведено 706 850 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 112.