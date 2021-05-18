В Твери ищут 17-летнего Ивана Широкова

Подростка ищут с 17 мая Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об исчезновении 17-летнего Ивана Широкова поступило в следственный отдел регионального СКР вечером, 17 мая.

Сообщается, что парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по факту исчезновения несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. По месту его жительства выезжал следователь.

- Каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены его родственники и знакомые, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Организованы поиски. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.