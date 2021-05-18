В Тверской области реализуют первые три проекта школьных инициатив

В гимназии №2, к примеру, модернизируют столовую. фото: Вышневололкая гимназия №2

В двух школах и одной гимназии Вышневолоцкого городского округа в этом году реализуют проекты по поддержке школьных инициатив. Средства на это выделят из областного бюджета. Решение принято на заседании областного правительства 18 мая.

С просьбой ввести в нашей области поддержку инициатив молодёжи к губернатору Игорю Рудене в декабре 2020 года обратилась вышневолоцкая школьница-юнкор Мария Козлякова. Глава региона отреагировал положительно.

- Важно, что дети с раннего возраста хотят вносить изменения в общественную жизнь и могут реализовать свои идеи благодаря поддержке муниципального, областного бюджетов и родительских комитетов, - прокомментировал Игорь Руденя.

В итоге в этом году в Вышнем Волочке в гимназии №2 преобразят столовую, а в школе №19 создадут библиотеку с разными тематическими зонами. Также в школе в поселке Горняк, что в 6 км от райцентра, запланировано установить модульный тренажер «Скалодром».

На всё это из областного бюджета направят 738 тыс. рублей.

Вышневолоцкий городской округ в этом году стал пилотной территорией реализации проекта. Планируется, что в 2022 году школьные инициативы будут реализованы уже в 20 муниципалитетах. А дальше - больше.