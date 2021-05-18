В доме Арефьевых в Твери открылась экспозиция декоративно-прикладного искусства

Новая экспозиция открылась в доме Арефьевых Фото: ПТО

В Тверской области к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, в доме Арефьевых в Музее Тверского быта открылась новая музейная экспозиция «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли».

Посетителям представлены подлинные вещи XVIII – XIX веков, а также роспись на старинной мебели и прялках, вышивка на полотенцах и народных костюмах, резьба на ковшах и туесах, изразцовую роспись.

В музее можно увидеть интерьер дома иконописца конца XIX – начала XX века: мастерскую и жилую часть помещения. В других залах представлены временные выставки, в том числе выставка фарфоровых изделий.

- Сегодня в Тверской области реализуются яркие интересные проекты, внедряются новые технологии, создаются уникальные выставки и экспозиции, которые знакомят наших жителей и гостей с историей тверского края, вызывают гордость за нашу страну, - считает губернатор Игорь Руденя.

Музей Тверского быта расположен на улице Горького, д. 19/4. Время работы: среда-суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00), воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16:00), понедельник, вторник - выходной.