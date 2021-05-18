В Тверской области в четырех агломерациях запустят 103 автобусных маршрута

Автобусы "Транспорта Верхневолжья" будут циркулировать не только по Твери и Калининскому району, но еще по четырем агломерациям уже этим летом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Уже в июле 2021 года на маршруты в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях выйдут автобусы «Транспорта Верхневолжья». О таких планах объявлено 18 мая на заседании областного правительства.

- 3 июля начинает работать новая транспортная модель в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. Будем и далее расширять географию перевозок. Планируем внедрять новую систему в Конаково, Вышнем Волочке и Торжке, повышать качество услуг в этом секторе, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Всего на этих территориях после внедрения новой модели пассажирских перевозок будет действовать 103 автобусных маршрута – 74 пригородных и 29 городских. На линии выйдут более 110 новых автобусов.

Благодаря внедрению новой транспортной модели на этих территориях будет создано 340 рабочих мест.

Все автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, Глонасс, климат-контроля, безналичной оплатой проезда, медиапанелями, оформлены в стиле «Транспорт Верхневолжья».