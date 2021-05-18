Две сотрудницы детского сада подрались из-за избитой собаки в Тверской области

У собаки есть хозяева, ей предстоит лечение Фото: ТИА

Историю рассказала жительница села Медное по имени Кристина. Конфликт произошел 17 мая. Женщина стала очевидцем, как молодой парень пнул маленькую собачку, и та отлетела в кусты.

Пострадавшее животное Кристина сняла на видео и обратилась к зоозащитникам. Собачку забрали на передержку, а Кристина опубликовала в одном из сообществ "обличительный" пост и прикрепила фотографии обидчика собаки. После этого конфликт перешел в новую стадию.

18 мая на женщину, вступившуюся за пса, напала мать девушки, с которой встречается молодой человек. Выяснилось, что женщины вместе работают в детском саду и подрались прямо на рабочем месте.

- Она напала на меня прямо в садике на кухне. В меня летели ножи, вся кухонная утварь, - рассказала ТИА Кристина. - Я успела закрыть дверь, она выбила окно шваброй. Кидалась кастрюлями, ножами, пока не прибежали сотрудники сада.

Девушка вызвала полицию и поехала снимать побои.

Позже выяснилось, что у собаки на самом деле есть хозяева. Она была украдена из поселка Кумордино. После удара ей предстоит лечение - у нее ушиб таза и подозрение на травмы внутренних органов.