Молодой мужчина пропал на улице Константина Заслонова в Твери

Мужчину ищут с 13 мая Фото: ВПСО "Сова"

В Твери с 13 мая ищут Максима Юрьевича Юстинова, 1982 года рождения. В 3:00 ночи мужчина ушел из дома на улице Константина Заслонова и до сих пор не вернулся.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Пропавший ростом 174 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Одет в толстовку с капюшоном болотного цвета, ботинки или кроссовки, остальное - не уточняется.

При себе имеет водительские права и ключи. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(904)353-24-21, 8(904)014-12-34 или 102.