Прокуратура помогла сироте с жильем в Тверской области Фото: архив "КП"

В прокуратуру Сонковского района обратился 26-летний молодой человек и сообщил о нарушении жилищных прав.

До достижения совершеннолетия заявитель остался без попечения родителей, над ним была установлена опека. Закрепленное за мужчиной жилое помещение признано непригодным для проживания, а другого места жительства у него нет.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании Министерства социальной защиты населения Тверской области, администрации Сонковского района обеспечить сироту жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.