Двое мужчин отбуксировали и разобрали на запчасти чужую машину в Тверской области

Двое мужчин сознались в краже Фото: архив "КП"

53-летний житель Тверской области пришел в полицию и рассказал, что приехал в гости к знакомому в деревню Толмачи Лихославльского района, но машина сломалась и пришлось ее оставить. Спустя время на месте он авто не обнаружил. Ущерб составил 30 000 рублей.

В ходе розыска полицейские вышли на след двух мужчин 1990 и 1991 годов рождения. Местные жители тоже зашли в гости к мужчине и увидели машину. Граждане подумали, что автомобиль бесхозный, на жесткой сцепке отбуксировали его на территорию заброшенной фермы, где сняли с него задний мост и детали двигателя, которые сдали в цветмет.

Мужчины сознались в содеянном. По статье "Кража" расследуется уголовное дело.