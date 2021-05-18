Тверские студенты вышли в финал фестиваля «Российская студенческая весна»

В финал «Российской студенческой весны» вышли представители всех четырех тверских вузов

Всего в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Нижнем Новгороде участвуют 3500 творческих юношей и девушек из вузов 75 регионов России. В том числе там оказались и наши тверские студенты.

Наш регион представляют 42 студента из Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Они покажут свои номера в девяти направлениях: «Региональная программа», «Инструментальное», «Вокал», «Танцевальное», «Театральное», «Мода», «Научный слэм», «Журналистика» и «Видео».

По словам руководителя делегации Тверской области Полины Квач, к выступлению участники готовились две недели и почти все это время жили в репетиционном зале.

- Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление молодежи шли на пользу региону, чтобы их инициативы могли реализовываться в Тверской области и на территории Российской Федерации, - считает губернатор Игорь Руденя.

Трансляции и видеоролики фестиваля можно смотреть здесь.