Экс-депутат тверского парламента стал представителем Президента РФ в Совете Федераций

Игорь Зубов был депутатом областного парламента с 2007 по 2011 годы. Фото: МВД РФ

Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, имя которого связано с Тверской областью, назначен официальным представителем Президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с преступлениями в IT-сфере. Речь идёт о документе, подписанном в сентябре 2018 года в Душанбе.

Распоряжение о назначении Владимир Путин подписал 17 мая.

Напомним, что Игорь Зубов с 2007 по 2011 годы был депутатом Законодательного собрания Тверской области. Помимо этого, в 2003 году он участвовал в выборах главы нашего региона. Набрал 14, 45% голосов и занял в итоге второе место.

С 1999 по 2001 годы являлся заместителем Министра внутренних дел РФ.

В 2012 году Указом Президента России вновь был назначен на эту должность.

Представителем главы государства при рассмотрении определенных вопросов в Федеральном Собрании Игорь Зубов назначается не первый раз. Так, 8 февраля этого года он представлял Президента при рассмотрении палатами вопроса о принятии Россией Устава Международной организации по миграции от 19 октября 1953 года.