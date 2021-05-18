Житель Твери получил год колонии за организацию наркопритона

Мужчина осужден за организацию наркопритона Фото: архив "КП"

В Твери за организацию наркопритона осужден 48-летний местный житель. Он признан виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ.

В период с июля по октябрь 2020 года ранее судимый гражданин предоставлял помещения своей квартиры наркозависимым знакомым для потребления ими наркотических средств. Оплату мужчина принимал наркотиками для личного потребления. Это установлено в ходе судебного следствия.

По решению суда подсудимый получил год колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.