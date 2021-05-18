Суд обязал Дорфонд отремонтировать дороги в Старицком районе Тверской области

Дорогу отремонтируют по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"

Прокуратурой Старицкого района в ходе проверки выявлены многочисленные дефекты на автомобильных дорогах Новое - ст. Старица, Шебаршино-Емельяново. На покрытии имеются выбоины, просадки и проломы.

Меры по надлежащему ремонту не были приняты вовремя, поэтому прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия Министерства транспорта Тверской области и Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области.

По решению суда на ведомства возложены обязанности привести дороги в соответствие с требованиями ГОСТ.

Решение суда в законную силу не вступило.