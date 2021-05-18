В поселке под Оленино убрали несанкционированную свалку

Свалку убрали после вмешательства прокуратуры Фото: Дмитрий МИТИН

Несанкционированную свалку выявила прокуратура в поселке Мирный Оленинского муниципальног округа. Отходы были навалены на земельном участке.

- Администрацией муниципального образования не принимались меры по приведению земельного участка в пригодное состояние, - сообщили в надзорном ведомстве.

С целью устранения выявленных нарушений главе Оленинского муниципального округа внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Свалку ликвидировали.