В поселке под Оленино убрали несанкционированную свалку

Свалку убрали после вмешательства прокуратуры
Фото: Дмитрий МИТИН
Несанкционированную свалку выявила прокуратура в поселке Мирный Оленинского муниципальног округа. Отходы были навалены на земельном участке.
- Администрацией муниципального образования не принимались меры по приведению земельного участка в пригодное состояние, - сообщили в надзорном ведомстве.
С целью устранения выявленных нарушений главе Оленинского муниципального округа внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Свалку ликвидировали.