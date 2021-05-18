В Тверской области экскурсоводам повысили квалификацию

В Тверской области с 2018 года проводится добровольная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Фото: ПТО

Свыше 50 экскурсоводов и гидов-переводчиков в нашем регионе в преддверии "горячего" туристического сезона получили удостоверения о повышении квалификации.

Областным министерством туризма для экскурсоводов был организован обучающий курс.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, для экскурсоводов провели занятия, посвященные истории тверского края, в том числе оккупации Ржева, наследия Львова и Пушкина. Рассказали о маршруте «Земля воинской славы», усадебных комплексах Тверской губернии, знаменитых путешественниках на «Государевой дороге», об известных деятелях, чья судьба связана с тверской землей – Петре I, Сергее Лемешеве, Александре Невском.

Также для представителей туриндустрии был подготовлен перечень промышленных предприятий региона, готовых принимать туристов.

- Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт, - считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области с 2018 года проводится добровольная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. В настоящее время статус аттестованных имеют 178 специалистов.