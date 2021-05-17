В Твери водители устроили драку прямо на дороге. Видимо, из-за ДТП. Фото: принтскрин видео в группе в ВК/News 69.

В тверском сообществе новостей News 69 появилось видео, как двое автомобилистов выясняют отношения прямо на проезжей части у ТвГТУ. Один из участников конфликта ударил ногой машину своего оппонента, тот достал палку и разбил своему обидчику боковое стекло.

Чтобы прекратить потасовку между конфликтующими пыталась встать женщина.

В итоге, мужчины побежали размахивать кулаками между другими машинами. По стоящему неподалёку аварийному знаку можно предположить что причиной разногласий стало ДТП.