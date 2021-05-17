В Тверской области отремонтируют дорогу «Рамешки – Максатиха»

Всего в 2021 году по нацпроекту отремонтируют 259 км региональных автодорог. Фото: ПТО

Автотрасса «Рамешки –Максатиха» будет отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году из 54,9 км шоссе в порядок приведут 26 км.

Автотрасса «Рамешки –Максатиха» не просто связывает два райцентра, но и входит в маршрут, соединяющий федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо» и опорную региональную дорожную сеть Верхневолжья.

Как сообщает областное правительство, подрядчик - ООО «Технострой» - приступит к ремонту в ближайшее время.

Всего в 2021 году по нацпроекту отремонтируют 259 км региональных автодорог.

В перечень вошли 16 объектов, среди них - Тверь–Бежецк–Весьегонск–Устюжна, Осташков–Селижарово–Ржев, Москва-Рига»–Андреаполь–Пено–Хитино, Рамешки–Максатиха, Бежецк–Кесова Гора–Кашин, Торжок–Осташков, Осташков–Волговерховье, Дубна–Кимры–Горицы, Торжок–Высокое–Берново–Старица и другие. Ремонт части из них продолжится и в 2022 году.

По мнению губернатора Игоря Рудени, приоритетное внимание необходимо уделять ремонту маршрутов школьных автобусов и скорой помощи, туристических трасс, дорог к инвестплощадкам.