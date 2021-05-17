V Макарьевские чтения будут два дня проводиться в Тверской области

Нынешние чтения в первую очередь посвящены 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

V Калязинские Макарьевские чтения «Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской» состоятся 20-21 мая в Калязине и Кашине. Напомним, они проводятся с 2012 года.

Нынешние чтения в первую очередь посвящены 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. А также - 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, 450-летию со дня рождения Преподобного Дионисия Радонежского и 600-летию Кашинского Николаевского Клобукова монастыря.

- Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, примером своей жизни внес неоценимый вклад в укрепление Православия на тверской земле, - считает губернатор Игорь Руденя.

Открытие чтений и старт пленарной части состоятся 20 мая в 10:00 в библиотеке Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева.

За два дня свои доклады представят ученые, историки, археологи, педагоги, сотрудники музеев, краеведы из Москвы, Твери, Сергиева Посада, Александрова, Углича, Дмитрова, Калуги, Старицы, Ржева, Вышнего Волочка, Торопца, Кашина, Калязина, Мышкинского и Борисоглебского районов Ярославской области.

Основные торжества в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского пройдут в Калязине 8 июня. В преддверие их 6 июня состоится Крестный ход из Кашина в Калязин.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня 1521 года. К лику святых он был причислен на Московском Соборе 1547 года.