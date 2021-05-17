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Общество17 мая 2021 17:24

Минприроды предупреждает водителей о миграции диких животных в Тверской области

Будьте бдительны и осторожны на дорогах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Минприроды предупреждает водителей о миграции диких животных Фото: архив "КП"

Минприроды предупреждает водителей о миграции диких животных Фото: архив "КП"

Минприроды Тверской области предупреждает водителей о миграции диких животных.

- Большинство случаев ДТП с дикими животными фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходятся на период с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00, - обращают внимание специалисты.

Мониторинг появления диких животных вблизи автомобильных дорог и на проезжей части ведется специалистами ежедневно, анализируются сведения об участках автомобильных трасс, где наиболее часто случаются ДТП с животными.

- Водителям стоит быть предельно внимательными, особенно в тёмное время суток, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие знаки, - призывают в ведомстве и просят сообщать о фактах нахождения диких животных возле дорог по телефону (4822) 73-31-83, или по электронной почте: mpr@tverreg.ru.