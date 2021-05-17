На дороге в Тверской области задержали автоугонщика

Автоугонщика задержали на улице в Сандово Фото: архив "КП"

Сотрудники полиции отработали заявление от 24-летнего жителя поселка Сандово. Мужчина заявил об угоне автомобиля "ВАЗ", который припарковал во дворе дома.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что заявитель оставил ключи от машины в замке зажигания. Этим воспользовался злоумышленник.

Угонщик - 47-летний местный житель был остановлен сотрудниками ДПС на одной из улиц поселка. Он передвигался на угнанной машине.

Подозреваемого доставили в полицию, а автомобиль вернули собственнику.

По ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело.