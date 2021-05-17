Госавтоинспекторы за неделю проверили 23 междугородних автобуса в Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За период с 7 по 13 мая текущего года проверено 23 автобуса, выявлено два нарушения, в том числе управление неисправным транспортным средством. С начала текущего года проведено 116 сплошных проверок, выявлено 184 нарушения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.