В Тверской области обокрали гараж пенсионерки

Фигурант находится под подпиской о невыезде Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 67-летняя жительница города Бологое. Пенсионерка сообщила полицейским, что из ее гаража похищены автозапчасти стимостью 12 000 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей. Подозреваемым оказался неработающий 55-летний местный житель. Фигурант сознался в содеянном и вернул похищенное.

По статье "Кража" ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.