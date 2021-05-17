Еще 73 человека заразились коронавирусом в Тверской области 17 мая

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба, с начала пандемии выявили 41 105 случаев заражения COVID-19. За сутки 17 мая заразились 73 человека.

Выздоровели 38 665 жителей региона (+18 за сутки).

Изолированы 1476 больных (+53).

Умерли 964 человека (+2).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 335 заболевших (+27 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2967 (+5),

Ржев - 2258 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2188 (+4),

Калининский район - 1706 (+2),

Торжок - 1622 (0),

Кимры - 1621 (+2),

Бологовский район - 1043 (0).

Прививку от коронавируса сделал 120 361 житель Тверской области, за последние сутки - 178 человек.

За весь период в регионе проведено 705 738 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 403.