Еще 73 человека заразились коронавирусом в Тверской области 17 мая

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба, с начала пандемии выявили 41 105 случаев заражения COVID-19. За сутки 17 мая заразились 73 человека.
Выздоровели 38 665 жителей региона (+18 за сутки).
Изолированы 1476 больных (+53).
Умерли 964 человека (+2).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 335 заболевших (+27 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2967 (+5),
Ржев - 2258 (+7),
Вышневолоцкий городской округ - 2188 (+4),
Калининский район - 1706 (+2),
Торжок - 1622 (0),
Кимры - 1621 (+2),
Бологовский район - 1043 (0).
Прививку от коронавируса сделал 120 361 житель Тверской области, за последние сутки - 178 человек.
За весь период в регионе проведено 705 738 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 403.