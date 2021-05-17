На участке Москва-Тверь из-за ремонта путей меняется расписание электропоездов

Из-за ремонта меняется расписание электропоездов Фото: Василий ХОДАРЕВ

Из-за модернизации второго главного пути на участке Клин-Решетниково меняется расписание электропоездов, следующих по маршруту Москва-Тверь.

В частности, 17-21, 24 и 28 мая электропоезда отправлением из Москвы в 7:55 и 8:46 отменены на участке Крюково-Конаково.

Также в эти дни, электропоезд Москва-Конаково отправлением из Москвы в 5:20 утра отменен на участке Клин-Конаково.

С 17 по 21 мая в разное время на всем пути следования отменяются электрички Москва-Крюково.

22, 23 мая на участке Клин-Конаково отменяется электричка Москва-Конаково отправлением в 14:30.

Как сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК в соцсети, изменения продлятся до конца месяца. Планируйте поездки заранее и следите за расписанием.