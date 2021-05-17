В Твери начато строительство первых этажей домов для жителей Морозовского городка

Строители приступили к возведению первых этажей. Фото: ПТО
В областной столице в Заволжье строятся три десятиэтажных дома нового жилого квартала «Ясный» на 450 семей. Сюда в том числе будут переселять жителей Морозовских казарм. Строители приступили к возведению первых этажей.
Губернатор Игорь Руденя считает, что проект, который является знаковым не только для города Твери, но и всей Тверской области.
Как сообщило областное правительство, жилой комплекс строит ГК «Новый Город». В каждом доме предусмотрено панорамное остекление, баварская кладка, собственная котельная, отдельная парковочная зона. Все квартиры будут сданы с отделкой под ключ.
Всего застраивается территория более 17,6 тыс. квадратных метров.
Предполагается, что дома будут сданы в третьем квартале 2022 года.
Реализация проекта по расселению и реновации «Морозовского городка» началась в 2020 году. В этом деле участвуют госкорпорации ВЭБ.РФ и АО «ДОМ.РФ».
Запланировано создание на территории площадью около 13 га новых благоустроенных пространств, в том числе - парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, конгресс центра, ресторана, гостиницы и других зданий.