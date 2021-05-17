На четвертом весеннем субботнике в Твери собрали 133 кубометра мусора

В Твери состоялся четвертый общегородской субботник Фото: администрация Твери

В минувшую субботу, 15 мая, жители Твери, сотрудники государственных и муниципальных органов власти, муниципальных учреждений, городских предприятий в четвертый раз вышли на общегородской субботник.

В ходе уборки из лесопарковой зоны Первомайской рощи и прилегающей к ней улицы Ткача вывезено 22 кубометра мусора.

Также убран мусор на Краснофлотской набережной, набережной реки Волги от улицы Евгения Пичугина до Мигаловской набережной, в Бобачевской роще, в зонах отдыха в Заволжье.

Всего вывезено 133 кубометра мусора.