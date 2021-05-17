В Тверской области за неделю клещи покусали 193 человека

С начала сезона клещи покусали 592 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю в медицинские организации Тверской области обратились 193 человека с жалобами на укусы клещей, в том числе 62 ребенка. Всего с начала сезона клещи покусали 592 человека, из них - 197 детей.

- Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано, -заверили специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Мониторинг ситуации по клещевым инфекциям продолжается. В лабораториях исследуют клещей, снятых с людей.

При исследовании насекомых возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 18% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, единичные находки моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

С 17 по 29 мая Роспотребнадзор организует "горячую линию" по профилактике клещевого энцефалита. Получить консультацию можно по телефонам: (4822) 42-23-71 или (4822) 34-70-18 с 9:00 до 17:00 или по круглосуточному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).