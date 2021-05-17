В магазине в Тверской области обокрали продавца

Подозреваемую задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Информация о том, что у продавца одного из магазинов в Конакове похищен кошелек с деньгами, поступила в отдел вневедомственной охраны по Конаковскому району. Ущерб составил 30 000 рублей. Сотрудникам Росгвардии потерпевшая рассказала, что оставила вещь без присмотра возле кассы, и пояснила, что хищение могли совершить две женщины, находившиеся в это время в магазине. Подозреваемых задержали на проспекте Ленина. Одна из женщин созналась в краже денег. У нее изъяли 19 000 рублей, остальное она потратила. Правонарушительницей оказалась не работающая ранее не судимая 40-летняя местная жительница. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.