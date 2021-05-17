Предприниматель устроил в центре Ржева нелегальную стоянку большегрузов

Машины и мусор убрали с территории Фото: минприроды Тверской области

В Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратился житель Ржева и сообщил, что на земельном участке, расположенном по соседству, предприниматель устроил стихийную стоянку и ремонт большегрузов. Территория в центре города оказалась захламлена и загрязнена.

На месте специалисты выяснили, что участок владелец взял в аренду у местной администрации с целью строительства жилого дома. Рядом оказалась подъездная асфальтированная дорога, поэтому земли решили использовать не по назначению.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. За несколько дней он благоустроил и очистил территорию от отходов.