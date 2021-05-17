В Тверской области 250 волонтеров помогают гражданам голосовать за проекты благоустройства

Всего от Тверской области заявлено 47 проектов от 11 городов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Голосование за объекты, которые могут благоустроить по нацпроекту в 2022 году, в нашем регионе продолжится до 30 мая. на данный момент уже проголосовали свыше 37300 человек.

Сейчас по количеству проголосовавших лидирует Тверь. Там свой выбор сделали уже более 16 тысяч жителей. В тройку лидеров также вошли город Торжок и Вышневолоцкий городской округ.

Всего от Тверской области заявлено 47 проектов от 11 городов.

Голосование идёт на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru. Отдать свой голос за проект благоустройства могут граждане России от 14 лет.

Губернатор Игорь Руденя призвал жителей региона не быть равнодушными и проголосовать.

- Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты, - отметил губернатор.

Помогают проголосовать гражданам в Верхневолжье 250 волонтеров. Они работают в МФЦ, торговых центрах, учреждениях культуры, общественных местах. Это порядка 60 точек в Твери, Ржеве, Осташкове и других городах-участниках, представивших проекты для благоустройства. Добровольцы обеспечены гаджетами для голосования.

Вопросы по голосованию можно задать по телефону "горячуей линии" Минстроя России: 8 (800) 600-20-13.