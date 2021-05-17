Свалку автомобильных покрышек устроили в поле под Тверью работники шиномонтажа

За нарушение собственник оштрафован Фото: Минприроды Тверской области

В деревне Брусилово Никулинского сельского поселения работники шиномонтажа устроили в поле свалку автомобильных шин. На почву также были выброшены металлические диски и прочие запчасти. Нарушение выявили специалисты Минприроды Тверской области.

В результате проверки собственнику вынесено постановление и назначен административный штраф 70 000 рублей, рассчитан и предъявлен ущерб за сброс отходов на почву в размере 12 804, 75 рублей.

Штраф и ущерб оплачен собственником шиномонтажа в полном объеме, отходы с почвы убраны.