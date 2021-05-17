Родители школьников Тверской области могут узнать про летний отдых детей по "горячей линии"

В Тверской области летом 2021 года отдохнуть в лагерях и санаториях смогут более 52 тысяч детей. Фото: Алексей ФОКИН

В России открыт Ресурсный центр в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Позвонить на телефон его "горячей линии" и узнать интересующую информацию по данной теме могут и жители нашего региона.

Специалисты центра готовы предоставить информацию по всем вопросам, связанным с летней оздоровительной кампанией: особенности перевозки детей, оформление путёвок во всероссийские детские центры и другие.

Телефон «горячей линии»: 8-800-444-35-38. Также свой вопрос можно также направить по адресу электронной почты: leto2021@turcentrrf.ru.

В Тверской области летом 2021 года отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей.

Данный вопрос недавно обсуждался на заседании областного правительства. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу профильным ведомствам уделить особое внимание при подготовке летних лагерей и санаториев соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований.