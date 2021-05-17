Роспотребнадзор советует жителям Тверской области в жару оставаться дома и пить больше воды

Специалисты советуют в жару пить больше воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверь пришла аномальная жара. По данным на 11:00 утра 17 мая воздух в областной столице прогрелся до +22 градусов. И это не предел. Днем, по прогнозу синоптиков, разогреет до +28. Во вторник обещают +29, в среду +28 градусов. Ночами +12... +17.

Кстати, максимальная температура была зафиксирована 17 мая 1906 года +28,4 градуса, минимальная в этот же день была в 2000 году -2,8 градуса.

В связи с повышением температуры воздуха, специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области дали рекомендации, как избежать перегрева. Особенно это касается пожилых людей, детей и граждан с хроническими заболеваниями.

Поэтому в жару ограничьте пребывание на улице, снизьте физические нагрузки до минимума, сократите поездки на личном и общественном транспорте или планируйте их в утреннее или вечернее время.

При выходе из дома надевайте легкую светлую одежду из натуральных тканей, не забудьте головной убор.

Пейте больше жидкости. Откажитесь от жирной пищи, копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания, газировки и алкоголя. Ешьте больше овощей и фруктов.

Помните, что соблюдение профилактических мер поможет избежать неприятных последствий.