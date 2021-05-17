В Тверской области будут судить дебошира, ударившего по лицу женщину-фельдшера

В Тверской области будут судить мужчину, ударившего по лицу женщину-фельдшера. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Кашинский отдел СУ СК по Тверской области закончил расследовать дело в отношении 62-летнего жителя Кесовогорского района. Его обвиняют в хулиганстве, которое нанесло лёгкий вред здоровью должностному лицу.

Следователи установили, что 19 января 2021 года мужчина, который скоро окажется на скамье подсудимых, будучи пьяным, ударил кулаком по лицу фельдшера, который приехал по вызову к больной в деревню Изоево. Несмотря на нападение, женщина-медик продолжила оказывать помощь пациентке, а потом обратилась в полицию.

На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, теперь слово за судебной инстанцией.