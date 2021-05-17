Дом дачницы из Петербурга обокрали в Тверской области

Двое мужчин обокрали дачный дом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 63-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина пояснила, что несколько месяцев не приезжала на дачу в Весьегонском муниципальном округе, а потом обнаружила, что ее дом обокрали. Ущерб заявительница оценила в 7 000 рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, побеседовали с возможными свидетелями и в ходе розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое братьев 1965 и 1969 годов рождения, проживающие поблизости.

Из дома мужчины украли удлинитель, фонарь, ночник, упаковку батареек, резиновые сапоги и набор инструментов.

В содеянном фигуранты сознались. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Имущество вернут владелице.